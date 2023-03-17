Тысячи человек вновь вышли на улицы Парижа

Число участников парижской манифестации против проведения правительством пенсионной реформы в обход парламента превысило 2,5 тыс. человек.

Об этом сообщил в пятницу телеканал BFM со ссылкой на источник в столичной полиции.

Демонстрация проходит на площади Согласия, расположенной на противоположном от Национального собрания (нижней палаты парламента) берегу Сены. В центре площади манифестанты разожгли костер. В район проведения акции стянуты усиленные отряды полиции. Доступ к мосту, ведущему к Бурбонскому дворцу, где заседают парламентарии, перекрыт.

Некоторые агрессивно настроенные участники митинга провоцировали полицейских, бросали в них камни и бутылки. Несколько раз полицейские применили перцовые баллончики, чтобы отогнать приблизившихся вплотную манифестантов. Аналогичная акция протеста прошла на площади Согласия в четверг вечером, тогда в ходе манифестации были задержаны более 250 человек.

В четверг премьер-министр Франции Элизабет Борн, выступая в Нацсобрании, объявила о принятии законопроекта об изменениях в пенсионной системе в обход голосования в парламенте под ответственность правительства. Это было сделано в соответствии с параграфом 3 статьи 49 конституции Франции, который дает правительству такую возможность, однако текст считается принятым лишь в том случае, если в течение 24 часов десятая часть общего числа депутатов не подпишет требование о вынесении на голосование вопроса о доверии правительству.

В пятницу французская парламентская фракция "Национального объединения" во главе с Марин Ле Пен и группа независимых депутатов и представителей заморских территорий в Нацсобрании выдвинули резолюции с вотумами недоверия правительству. Голосование по этим двум резолюциям, как ожидается, пройдет в ближайшие дни. Для принятия вотума нужно, чтобы за него проголосовали 287 депутатов нижней палаты парламента. В данный момент Нацсобрание насчитывает 573 депутата, еще четыре места вакантны.

Лидеры французских профсоюзов осудили решение премьера провести законопроект в обход голосования в Нацсобрании и пообещали продолжить протесты и забастовки с новой силой.