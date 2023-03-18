Научно-консультативная группа по происхождению новых патогенов (SAGO), подразделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), дала рекомендации Китаю по расследованию происхождения COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В SAGO заявили, что предоставленные китайскими исследователями данные содержат "исторические фотосвидетельства", которые отражают, что енотовидные собаки и другие животные в прошлом продавались на рынке в Ухане. При этом информация не может считаться убедительным доказательством происхождения SARS-CoV-2, но иллюстрируют, что на прилавках могли находиться восприимчивые к вирусу животные, которые впоследствии могли заразить людей.

"SAGO настоятельно рекомендует специалистам в Китае изучить источники происхождения животных и продуктов животного происхождения, представленных на рынке "Хуанань" непосредственно перед его закрытием и изъятием всех продуктов животного происхождения 1 января 2020 года", - сообщается в заявлении.

Команда ВОЗ планирует продолжить изучать все поступающие данные о коронавирусной инфекции и требует немедленно предоставить любую информацию, связанную с происхождением SARS-CoV-2.