Экс-министра финансов Катара будут судить за махинации и злоупотребления

Бывший министр финансов Катара Али Шериф аль-Эмади, который в мае 2021 года был арестован по подозрению в финансовых махинациях, предстанет перед судом. Об этом в воскресенье сообщило Qatar News Agency, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении него и еще нескольких человек по уголовному делу о коррупции, растрате, отмывании денег и злоупотреблениями должностными полномочиями.

Аль-Эмади занимал должность министра финансов Катара с 2013 по 2021 год. Наряду с работой в правительстве он также входил в состав правления Суверенного фонда Катара (Qatar Investment Authority, QIA) и возглавлял совет директоров Национального банка Катара (Qatar National Bank, QNB). По данным агентства Рейтер, уголовное дело против аль-Эмади связано с его деятельностью на посту министра, а не с работой в других организациях.