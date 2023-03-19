Чавушоглу выразил соболезнования в связи с погибшими в землетрясении в Эквадоре
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования в связи с погибшими в результате землетрясения в Эквадоре, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
В пресс-службе МИД сообщили, что Чавушоглу провел телефонный разговор с эквадорским коллегой Хуаном Карлосом Ольгином.
Турецкий дипломат выразил соболезнования в связи с погибшими в результате разрушительного землетрясения в этой стране.
В Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 6,7.
Эпицентр стихии находился в 6 км к северо-востоку от города Балао. Очаг залегал на глубине 65,7 км.
В результате землетрясения погибли 13 человек, 126 человек пострадали, сообщается на сайте президента Эквадора.
Поисково-спасательные работы продолжаются.
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