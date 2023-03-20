Австралия ввела санкции против 27 иранских граждан и 15 организаций

Правительство Австралии объявило о новом пакете санкций в отношении иранских физических и юридических лиц, связанных, как утверждают в Канберре, с российским военно-промышленным комплексом.

Об этом сообщили в австралийском МВД, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным ведомства, в черный список включили 13 граждан и одна организация, якобы "связанные с российским военно-промышленным комплексом".

"Австралия вводит дополнительные санкции в отношении иранских граждан и одной организации, участвующих в производстве и поставках в Россию беспилотных летательных аппаратов, которые используются для нанесения ударов по территории Украины", - отметили в МВД.

Там уточнили, что под действие ограничительных мер подпали руководители компаний Paravar Pars и Qods Aviation Industries, а также предприятие Safiran Airport Services, которое, по мнению правительства Австралии, осуществляет отправку иранских беспилотников в РФ.

Кроме того, в МВД Австралии сообщили, что автономные санкции будут введены в отношении еще 14 граждан и 14 организаций, причастных, по мнению Канберры, к многочисленным нарушениям прав человека в Иране. Среди включенных в черный список физических лиц - чиновники, силовики, сотрудники судебной и пенитенциарной систем. В число юридических лиц вошли структуры, связанные с финансированием полиции и сил безопасности. Новым фигурантам запретят въезд в страну, а их банковские счета в случае обнаружения будут заморожены.

В свете акций протеста в Иране Австралия внесла в санкционный список десятки физических и юридических лиц, в том числе военнослужащих Корпуса стражей исламской революции (элитные части вооруженных сил). Кроме того, под действие антироссийских санкций подпали компании Shahed Aviation Industries, Paravar Pars и Qods Aviation Industries, которые производят беспилотники и комплектующие к ним.