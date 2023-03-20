В парламенте Франции рассмотрят предложения о недоверии правительству

Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции выскажет во второй половине дня в понедельник свое отношение к проектам резолюций об объявлении недоверия кабинету министров Элизабет Борн, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. Исход этого политического противостояния между правительством и оппозицией остается неясным всего за несколько часов до голосования парламентариев.

Нижняя палата избирается в составе 577 депутатов, но 4 мандата сейчас являются вакантными. Таким образом, для принятия предложения его должны поддержать не менее 287 из 573 депутатов.

Предложения о недоверии кабинету Борн были внесены вслед за тем, как в конце минувшей недели правительство применило статью конституции 49.3, чтобы провести свой законопроект о пенсионной реформе без одобрения в Национальном собрании. Правительство пошло на этот шаг, не имея собственного большинства в палате и опасаясь за судьбу реформы, важнейшим положением которой является повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет.