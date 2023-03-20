Для Турции и Сирии собрано 7 млрд.евро

Участники международной донорской конференции в Брюсселе собрали €7 млрд для пострадавших от землетрясений 6 февраля в Турции и Сирии.

Об этом сообщил в понедельник на закрытии конференции премьер-министр председательствующей в Совете ЕС Швеции Ульф Кристерссон, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Общая сумма взносов составила €7 млрд", - сказал он.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. После этого на территории страны произошло еще несколько землетрясений.