Бывший президент США Дональд Трамп считает, что новые показания уберегут его от предъявления обвинений по делу о манипуляциях с финансовыми документами в компании Trump Organization.

С такой оценкой выступил во вторник журнал Newsweek, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что в понедельник показания перед большим жюри (коллегия присяжных заседателей) дал Роберт Костелло, являвшийся ранее юридическим советником Майкла Коэна, его бывшего адвоката. Как подчеркнул бывший лидер США, Костелло своими показаниями "произвел впечатление не только на прокуратуру, но и на большое жюри".

"Он сказал правду, предоставил бумаги, документы и подтверждения, никаких сомнений не осталось. Офис генпрокурора сделает правильный выбор", - подчеркнул Трамп. Как пишет Newsweek, Трамп считает, что показания Костелло "уберегут его от возможного предъявления обвинений".

Во вторник в Нью-Йорке продолжает работу большое жюри, изучающее вопрос о возможности выдвижения обвинений в адрес Трампа в связи с якобы имевшим место подлогом финансовых документов Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Адвокат Майкл Коэн якобы заплатил ей $130 тыс., чтобы она не распространяла информацию во время избирательной кампании 2016 года о якобы имевшей место связи с Трампом в 2006 году. Затем потраченные деньги, по версии прокуратуры южного округа Нью-Йорка, были компенсированы ему за счет Trump Organization, для чего документы компании были фальсифицированы.

Точные сроки принятия большим жюри решения относительно обвинений в адрес Трампа неизвестны, однако, как ожидается, это произойдет в ближайшие дни. Трамп, как сообщает CNN со ссылкой на источники в его окружении, пока вызова в суд не получал.