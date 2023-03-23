Британия списала за год шесть кораблей Королевского флота

Шесть кораблей Королевского флота Великобритании были выведены из эксплуатации за последние 12 месяцев. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Речь идет о кораблях Wave Knight, HMS Echo, HMS Shoreham, HMS Grimsby, HMS Enterprise и HMS Montrose.

По данным издания, списание кораблей произошло по нескольким причинам, среди которых нехватка финансирования и освобождение средств для создания новых технологий на других направлениях.