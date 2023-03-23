https://news.day.az/world/1549042.html Британия списала за год шесть кораблей Королевского флота
Британия списала за год шесть кораблей Королевского флота
Шесть кораблей Королевского флота Великобритании были выведены из эксплуатации за последние 12 месяцев. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Речь идет о кораблях Wave Knight, HMS Echo, HMS Shoreham, HMS Grimsby, HMS Enterprise и HMS Montrose.
По данным издания, списание кораблей произошло по нескольким причинам, среди которых нехватка финансирования и освобождение средств для создания новых технологий на других направлениях.
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