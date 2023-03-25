Крупное ДТП в Гонконге

В Гонконге в ДТП пострадало более 100 человек. Столкнулись пять автомобилей и четыре автобуса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, в одном из автобусов были студенты, они ехали в учебное заведение. В районе аварии движение автотранспорта ограничено, проводится расследование происшествия.