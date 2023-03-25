https://news.day.az/world/1549432.html Крупное ДТП в Гонконге - есть сотни пострадавших - ВИДЕО
Крупное ДТП в Гонконге - есть сотни пострадавших - ВИДЕО
В Гонконге в ДТП пострадало более 100 человек. Столкнулись пять автомобилей и четыре автобуса.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, в одном из автобусов были студенты, они ехали в учебное заведение. В районе аварии движение автотранспорта ограничено, проводится расследование происшествия.
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