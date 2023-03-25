Десятки манифестантов и жандармов пострадали в ходе беспорядков во Франции

Более 20 жандармов и 7 манифестантов получили травмы в субботу в ходе столкновений на демонстрации протеста против создания оросительных бассейнов для сельскохозяйственных нужд близ коммуны Сен-Солин на западе Франции.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр внутренних дел и заморских территорий Жеральд Дарманен.

"Несмотря на запрет префекта департамента Дё-Севр на проведение манифестации, туда прибыли тысячи человек, в том числе более 1 тыс. радикально настроенных и крайне агрессивных лиц, - сказал он. - 24 жандарма получили ранения, 23 из них средней тяжести, 1 человек в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Насколько нам известно, среди манифестантов пострадали семь человек, шесть из них получили травмы средней тяжести, один находится в тяжелом состоянии, его также эвакуировали вертолетом жандармерии". Как уточнил министр, в ряде случаев речь идет о травмах головы.

Глава МВД сообщил, что хулиганы явились на манифестацию с пиротехникой, емкостями с горючей смесью и даже топорами. Несколько жандармов получили ожоги от брошенных в них коктейлей Молотова, несколько служебных автомобилей сожжено. Согласно трансляции телеканала BFM, сгорело как минимум четыре машины. С пятницы, по словам министра, было задержано 15 человек, из которых 12 остаются под стражей.

Министр обвинил радикалов в нападении на жандармов, пытавшихся эвакуировать раненных манифестантов, что, по его словам, затруднило оказание медицинской помощи. В общей сложности в операции по обеспечению порядка было задействовано 3,2 тыс. сотрудников правоохранительных органов, а также бронированные машины, водомет и вертолет. По словам министра, правоохранители использовали для разгона толпы более 4 тыс. гранат, столкнувшись с "крайне высоким уровнем насилия".