Последствия разрушительного торнадо в США

В штатах США Миссисипи и Алабама по меньшей мере 26 человек погибли в результате разрушительного торнадо, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Порывы ветра достигали 129 километров в час, на пострадавшие районы обрушились потоки дождя и крупного града. Были разрушены сотни зданий, тысячи домов остались без электричества.

Губернатор штата Миссисипи Тейт Ривз объявил чрезвычайное положение. Он также поговорил с президентом США Джо Байденом, глава государства предложил полную поддержку федерального правительства после урагана, в штат были направлены персонал и ресурсы экстренного реагирования для оказания помощи в восстановительных работах.

Национальная служба погоды сообщала, что серьезная погодная угроза для пострадавших районов сохранялась до вечера субботы, а в воскресенье возможны ливни и грозы.

В общей сложности торнадо протянулся примерно на 250 километров и длился более часа. По данным PowerOutage.us, по состоянию на полдень субботы более 40 000 клиентов были отключены от электричества в Миссисипи, Алабаме и Теннесси