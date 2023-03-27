https://news.day.az/world/1549969.html Транспортная забастовка в Германии - ВИДЕО
Транспортная забастовка в Германии - ВИДЕО
В Германии началась транспортная забастовка. Отменены почти все рейсы в аэропортах крупных городов - Гамбурга, Дортмунда, Ганновера, Мюнхена и других.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, концерн "Дойче бан" прекратил движение поездов дальнего следования по всей стране. По данным организаторов, в забастовке принимают участие до 350 тысяч человек.
Таким образом транспортники выражают свой протест против инфляции и низких зарплат. В Германии с февраля идут тарифные переговоры.
Профсоюзы требуют повысить зарплаты в отрасли на 12%, работодатели в ответ могут предложить только 5%, да и то не сразу. Сколько продлится забастовка, неизвестно.
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