Транспортная забастовка в Германии

В Германии началась транспортная забастовка. Отменены почти все рейсы в аэропортах крупных городов - Гамбурга, Дортмунда, Ганновера, Мюнхена и других.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, концерн "Дойче бан" прекратил движение поездов дальнего следования по всей стране. По данным организаторов, в забастовке принимают участие до 350 тысяч человек.

Таким образом транспортники выражают свой протест против инфляции и низких зарплат. В Германии с февраля идут тарифные переговоры.

Профсоюзы требуют повысить зарплаты в отрасли на 12%, работодатели в ответ могут предложить только 5%, да и то не сразу. Сколько продлится забастовка, неизвестно.