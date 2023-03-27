Совет ЕС обсудит стандарты выбросов CO2

Комитет постоянных представителей EC (Coreper) включил в повестку дня Совета по вопросам транспорта, телекоммуникаций и энергетике (TTE) соглашение о стандартах выбросов CO2. Об этом в понедельник сообщается в Twitter председательствующей в Совете ЕС Швеции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Coreper I согласовал, что соглашение о стандартах выбросов CO2 для автомобилей будет включено в повестку дня Совета TTE для окончательного утверждения", - отмечается в сообщении. Встреча Совета TTE пройдет 28 марта в Брюсселе.

Еврокомиссия недавно представила проект нового уровня экологических стандартов "Евро-7". Он сразу стал объектом серьезной критики со стороны автопроизводителей и экспертов автомобильной отрасли. Они, в частности, утверждают, что принятие предлагаемых стандартов может серьезно замедлить переход на транспорт с нулевым уровнем вредных выбросов.

ЕК настаивает на замене действующей в Евросоюзе нормы "Евро-6". Еврокомиссией предлагается сделать едиными отличающиеся сейчас стандарты по выбросам для легковых автомобилей, грузовиков и автобусов.