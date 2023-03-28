В США сошел с рельсов поезд с нефтью

Железнодорожная авария в США привела к утечке нефти из грузовых вагонов поезда, перевозившего опасные материалы, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Инцидент произошел в штате Северная Дакота в округе Ричленд. Грузовой поезд из 70 вагонов, который вез нефтепродукты, используемые при производстве асфальта, сошел с рельсов. Опрокинулся 31 вагон, никто не пострадал.

Нефтепродукты разлились на землю, устранением последствий аварии будут заниматься спасатели. Это может занять от семи до 10 дней.