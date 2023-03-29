"Автомобильный город" с ресторанами и мечетью построили в Египте

В Египте в качестве альтернативы каирскому авторынку построили "автомобильный город" площадью 240 тыс. квадратных метров с автосалонами, автосервисами, кафе и ресторанами, а также мечетью, рассчитанной на 250 молящихся. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на египетскую газету Youm7.

Автогородок, строительство которого шло более года, расположен на трассе Эль-Катамия - Айн-ас-Сохна к востоку от Каира. На его территории организованы шоу-румы и будут происходить автомобильные выставки. Всего он вмещает порядка 4 тыс. автомобилей.

Также в "автомобильном городе" расположатся стоянки новых и подержанных машин, станции техобслуживания, отделения банков и офисы реестра недвижимости.

Ожидается, что новый объект станет альтернативой старому авторынку в районе Наср-Сити на востоке Каира.