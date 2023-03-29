Цены на сельхозпродукцию в ЕС выросли

Потребительские цены на сельскохозяйственную продукцию в странах Евросоюза в 2022 году выросли в среднем на 26% по сравнению с уровнем 2021 года. Об этом сообщило в среду европейское статистическое агентство Евростат, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Средние цены на аграрную продукцию в 2022 году выросли в странах Евросоюза на 26% по сравнению с предыдущим годом", - сообщил Евростат. Пик роста цен пришелся на третий квартал 2022 года - 30% по сравнению с третьим кварталом 2021 года. Больше всего подорожали яйца и свинина - на 64% и 52% соответственно.

Больше всего расценки увеличились в Венгрии (+53%), Польше (+44%) и Германии (+38%). Самый малый рост зафиксирован на Мальте (+4%), во Франции (+14%), в Италии и на Кипре (по +15%).