Страшное ДТП в Турции

Один человек погиб, еще 25 пострадали в результате ДТП с автобусом в Турции.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, авария произошла в районе Йеркёй провинции Йозгат.

На место происшествия были привлечены бригады скорой помощи. Раненые доставлены в ближайшие больнице.

По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением.