https://news.day.az/world/1550791.html Страшное ДТП в Турции - 25 пострадавших
Страшное ДТП в Турции - 25 пострадавших
Один человек погиб, еще 25 пострадали в результате ДТП с автобусом в Турции.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, авария произошла в районе Йеркёй провинции Йозгат.
На место происшествия были привлечены бригады скорой помощи. Раненые доставлены в ближайшие больнице.
По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением.
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