Тонувшего в яме сноубордиста спасли на курорте "Роза Хутор"

Сноубордист чуть не утонул на горном курорте Роза Хутор. Молодой человек катался вне оборудованной трассы и провалился в яму, размытую горным ручьем, которую не было видно под снегом.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, к счастью, сноубордист зацепился доской, и его не унесло мощным течением. Рядом с любителем экстрима были другие фрирайдеры, которые и вызвали спасателей.

Сноубордиста вызволили из плена с помощью троса. Помощь медиков ему не понадобилась.

После инцидента администрация курорта в очередной раз напомнила отдыхающим в горах, что катание за пределами оборудованных трасс запрещено и опасно. Можно попасть под лавину или слететь с обрыва.