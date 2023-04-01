Поезда сошли с рельсов в Швейцарии, есть пострадавшие
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Два поезда поочередно сошли с рельсов на северо-западе Швейцарии. В обоих инцидентах пострадали несколько человек. 

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, поезда находились друг от друга всего в 15 километрах и сошли с рельсов с разницей в 20 минут. 

Причины произошедшего пока расследуются. По предварительной версии, к коллапсу привели мощные штормовые ветры.