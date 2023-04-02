https://news.day.az/world/1551732.html Еще один советник КСИР убит в Сирии
Еще один советник КСИР убит в Сирии
Второй военный советник иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) Микдад Мехгани погиб в Сирии в результате атаки со стороны Израиля. Об этом сообщило в воскресенье агентство Mehr, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его информации, Мехгани получил смертельные ранения в пятницу, когда израильские ВВС нанесли ракетный удар по окраине Дамаска.
Ранее сообщалось о гибели военного советника КСИР Милада Хайдари.
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