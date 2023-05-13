Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не допустит вмешательства внешних сил, будь то РФ и Запад, в воскресные выборы президента и парламента Турции 28-го созыва.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом глава турецкой дипломатии сказал в эфире телеканала CNN Türk.

Чавушоглу назвал необоснованными утверждения генсека оппозиционной Республиканской народной партии (CHP) и кандидата в президенты от "Союза нации" Кемаля Кылычдароглу о некоем "вмешательстве" Москвы в выборные процессы в Турции. "Попытка формирования негативной атмосферы вокруг предстоящего голосования - это большая несправедливость по отношению к нашей стране, также, как и желание бросить тень на прозрачность выборов. Анкара не допустит вмешательства внешних сил в выборы, будь то Россия или Запад! Голосование будет прозрачным, а итоговое решение отразит волю турецкого народа", - заверил министр.

Чавушоглу привлек внимание к статистике турпотока, отметив, что за последние три месяца Турцию посетило рекордное число гостей. По его словам, туристическая столица Турции - Анталья играет в этом особую роль. "Однако заявления Кылычдароглу о том, что в случае победы на выборах, Турция присоединится к санкциям против РФ, негативно скажутся на потоке туристов. Туристы начали выбирать другие направления для отдыха", - сказал он.

Чавушоглу далее поделился оценкой ситуации в соседней Сирии.

Турецкий министр напомнил, что на состоявшейся 10 мая в Москве встрече с участием представителей Турции, РФ, Ирана и режима Башара Асада, стороны обсудили совместные усилия по борьбе с терроризмом, а также возвращении сирийских беженцев на родину, восстановление политического процесса и поставки гуманитарной помощи в Сирию.

Глава МИД вновь подчеркнул, что Турция не претендует на сирийские территории, и преследует единственную цель - ликвидировать угрозу терроризма у своих границ.

По его словам, вывод турецких войск из Сирии до того, как в этой стране будет обеспечена долгосрочная стабильность, повлечет за собой серьезную угрозу для безопасности Турции, но и целостности Сирии. Процессы должны развиваться в соответствии с определенной Дорожной карты, уверен он.