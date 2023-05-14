Выборы в Турции очень важны для будущего нашей страны – Хулуси Акар
Выборы в Турции очень важны для будущего нашей страны.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
Акар отметил что, выборы в Турции продолжаются в демократичном духе.
Напомним, что Акар проголосовал в провинции Кайсери.
Отметим, что сегодня в Турции начались президентские и парламентские выборы. Голосование на выборах завершится в 17:00 по местному времени. Правом голоса в Турции обладают более 64 миллионов человек.
Граждане Турции, которые проживают в зарубежных странах, проголосовали на президентских и парламентских выборах с 27 апреля до 9 мая.
Число проживающих за рубежом граждан Турции, проголосовавших на парламентских и президентских выборах в стране, составило 1,8 миллиона человек.
В целом, среди проживающих за рубежом граждан Турции 3,4 миллиона человек имеют право голосовать на выборах.
Голосование проводилось в 151 дипмиссии Турции в 73 странах мира.
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