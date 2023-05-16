Сорос под огнем критики Маска

Американский финансист Джордж Сорос "ненавидит человечество". Такое мнение в понедельник выразил Илон Маск, передает Day.Az.

"Он хочет разрушить саму ткань цивилизации. Сорос ненавидит человечество", - написал Маск в Twitter в ходе одного из обсуждений в соцсети, добавив, что сеть фондов Сороса, по его мнению, создана "не с благими намерениями".