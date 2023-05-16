https://news.day.az/world/1564755.html Сорос под огнем критики Маска
Сорос под огнем критики Маска
Американский финансист Джордж Сорос "ненавидит человечество". Такое мнение в понедельник выразил Илон Маск, передает Day.Az.
"Он хочет разрушить саму ткань цивилизации. Сорос ненавидит человечество", - написал Маск в Twitter в ходе одного из обсуждений в соцсети, добавив, что сеть фондов Сороса, по его мнению, создана "не с благими намерениями".
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