Авария с Tesla в Москве, есть пострадавший

Вечером 22 мая на западе Москвы произошла авария с участием двух иномарок. Кадры с места появились в распоряжении РЕН-ТВ, передает Day.Az.

На Шелепихинском шоссе столкнулись Tesla и Hyundai. В аварии пострадал один человек.

На месте сейчас работают экстренные службы. Устанавливаются причины и обстоятельства аварии.