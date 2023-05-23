https://news.day.az/world/1566736.html Авария с Tesla в Москве, есть пострадавший - ВИДЕО
Авария с Tesla в Москве, есть пострадавший - ВИДЕО
Вечером 22 мая на западе Москвы произошла авария с участием двух иномарок. Кадры с места появились в распоряжении РЕН-ТВ, передает Day.Az.
На Шелепихинском шоссе столкнулись Tesla и Hyundai. В аварии пострадал один человек.
На месте сейчас работают экстренные службы. Устанавливаются причины и обстоятельства аварии.
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