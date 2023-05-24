"Иран отрицает строительство нового ядерного объекта

Иран не строит новый ядерный объект.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, отвечая на вопрос об утверждении ряда изданий о создании нового ядерного объекта в Иране, глава Организации по атомной энергии Мохаммад Эслами в среду заявил: "Деятельность Ирана в рамках ядерной программы соответствует правилам МАГАТЭ и гарантиям".

В ответ на вопрос об утверждениях зарубежных СМИ о создании Ираном ядерного объекта недалеко от вершины гор Загрос, Эслами заявил: "Сионисты уже много лет пытаются вести кампании против Ирана".

Назвав такие кампании "психологической войной врага", глава организации по атомной энергии Ирана сказал, что сионисты обычно выдвигают такие обвинения против Ирана всякий раз, когда они находятся в тупике или находятся под давлением из-за своих неудач в регионе.

Ранее мы сообщали об информации израильской разведки по вопросу наличия у Ирана ядерного оружия.