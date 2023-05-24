Израильская разведка о наличии ядерного оружия у Тегерана

Генерал-майор Ахарон Халива, возглавляющий разведывательную службу ЦАХАЛа, заявляет, что руководством Ирана пока что не было принято окончательное решение о создании ядерного оружия.



Как передает Day.Az со ссылкой на израильские СМИ, Халива подчеркнул, что сейчас Иран является величайшей угрозой для Израиля, а конфликт с исламской республикой не ограничивается ядерным оружием, применением ракет высокой точности, действиями Ирана через его марионеток или террористами "Хизбаллы". Он также добавил, что Иран пытается одновременно действовать против Израиля на нескольких фронтах. Конечно же, у палестинцев есть свои мотивы, но именно иранское финансирование и оружие подстрекают палестинцев к борьбе.



Ранее сообщалось, что Иран настолько активно взялся за обогащение урана, что вскоре может получить необходимое количество вещества для ядерного оружия.