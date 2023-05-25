ОДКБ реформируется?

Участники Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) считают необходимым изменить правовые базы организации и ее стран-членов для обеспечения оперативности принятия решений о задействовании коллективных сил безопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг на брифинге после заседания совета сообщил министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин.

"Отметили необходимость внесения изменений в нормативно-правовую базу организации и национальные правовые базы наших государств, которые определяют оперативность принятия решения на задействование коллективных сил безопасности", - сказал он.

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