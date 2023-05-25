Главы оборонных ведомств стран ОДКБ собираются обсудить вопросы взаимодействия в Минске

Главы оборонных ведомств стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсудят в Минске в четверг вопросы коалиционного взаимодействия. Об этом сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, передает Day.Az.

"Участники заседания обсудят вызовы и угрозы военной безопасности в регионах коллективной безопасности государств-членов ОДКБ, а также вопросы совершенствования системы кризисного реагирования", - сообщил пресс-секретарь.

По его словам, в ходе заседания планируется рассмотреть документы, касающиеся совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ, военно-технического сотрудничества и другие.