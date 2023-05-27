Эрдоган призвал граждан активно участвовать в предстоящих выборах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал граждан страны активно участвовать в предстоящем втором туре президентских выборов 28 мая, и совместно "открыть дверь в новую эру для Турции".

Как передает Day.Az, об этом Реджеп Тайип Эрдоган написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Эрдоган призвал граждан страны продемонстрировать единство. Президент Турции выразил уверенность в том, что граждане страны в воскресенье объединятся вокруг видения "Век Турции".