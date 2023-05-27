https://news.day.az/world/1567964.html Эрдоган призвал граждан активно участвовать в предстоящих выборах
Эрдоган призвал граждан активно участвовать в предстоящих выборах
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал граждан страны активно участвовать в предстоящем втором туре президентских выборов 28 мая, и совместно "открыть дверь в новую эру для Турции".
Как передает Day.Az, об этом Реджеп Тайип Эрдоган написал на своей странице в социальной сети Twitter.
Эрдоган призвал граждан страны продемонстрировать единство. Президент Турции выразил уверенность в том, что граждане страны в воскресенье объединятся вокруг видения "Век Турции".
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