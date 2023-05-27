ООН прилагает усилия для возобновления полноценной работы «зерновой сделки»

Сделка, позволяющая безопасно экспортировать зерно и удобрения из украинских черноморских портов, еще не возобновила свою работу в полном объеме.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление, сделанное ООН.

ООН и Турция "тесно сотрудничают с остальными сторонами с целью возобновления полномасштабных операций... и устранения всех препятствий, мешающих операциям и ограничивающих масштабы инициативы", - говорится в заявлении всемирной организации.

Как отмечает Reuters, одесский порт Южный с 29 апреля закрыт для всех кораблей.