https://news.day.az/world/1567965.html ООН прилагает усилия для возобновления полноценной работы «зерновой сделки»
ООН прилагает усилия для возобновления полноценной работы «зерновой сделки»
Сделка, позволяющая безопасно экспортировать зерно и удобрения из украинских черноморских портов, еще не возобновила свою работу в полном объеме.
Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление, сделанное ООН.
ООН и Турция "тесно сотрудничают с остальными сторонами с целью возобновления полномасштабных операций... и устранения всех препятствий, мешающих операциям и ограничивающих масштабы инициативы", - говорится в заявлении всемирной организации.
Как отмечает Reuters, одесский порт Южный с 29 апреля закрыт для всех кораблей.
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