Турция сообщила о продолжении контактов с участниками зерновой сделки

Власти Турции продолжают контакты с участниками зерновой сделки по вопросу ее продления в дальнейшем. Об этом сообщил в субботу глава Минобороны страны Хулуси Акар в эфире телеканала Haberturk, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сделка была продлена на два месяца. Мы продолжаем контакты с ее участниками, будем говорить дальше, оценим ситуацию. Будем работать над продлением договоренностей на новый срок", - сказал Акар.

Представители России, Украины, Турции и ООН 22 июля 2022 года подписали черноморскую зерновую инициативу, в рамках которой предполагается вывоз украинского продовольствия, удобрений и зерна из трех портов, в том числе Одессы, по Черному морю. Совместный координационный центр в Стамбуле занимается согласованием движения судов. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что западные страны вывозят большую часть украинского зерна в свои страны, а не в нуждающиеся африканские государства.

Зерновая инициатива входит в пакет договоренностей сторон. Так, второй его частью является меморандум Россия - ООН, который рассчитан на три года и предусматривает разблокировку российского экспорта удобрений и продовольствия, подключение "Россельхозбанка" к системе SWIFT, возобновление поставок запчастей, сельхозтехники и сервисного обслуживания, восстановления работы аммиакопроводв "Тольятти - Одесса" и другие меры. В Москве отмечают, что эта часть договоренностей не выполняется.