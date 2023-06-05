В Финляндии заявили об угрозе распада ОБСЕ

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2024 году может распасться из-за разногласий по поводу выбора страны-председателя. Об этом телеканалу Yle сообщил министр иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Причиной раздора внутри организации стал тот факт, что на председательство в 2024 году претендует Эстония, однако Россия и Беларусь отказались одобрять ее кандидатуру. При этом председатель может быть назначен только с согласия всех 57 членов ОБСЕ, а Эстония не согласна отказываться от выдвижения.

"Если в 2024 году не будет председателя и не будет консенсуса по этому поводу, то следующий год станет годом разрушения ОБСЕ как организации", - заявил Хаависто.

Сама Эстония неоднократно допускала враждебные по отношению к нашей стране высказывания. Например, в апреле 2023 года ее министр обороны Мартин Херем прямым текстом признался, что цель Запада заключается в развале России.