Китай отправит на Луну пилотируемый планетоход

До 2030 года Китай планирует отправить на поверхность естественного спутника Земли луноход, которым будут управлять два тайконавта. Об этом сообщает Управление программы пилотируемых полетов Китая, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Задачей пилотируемого ровера станет проведение научно-исследовательских работ. Ожидается, что в разработке планетохода будет принимать участие коммерческая компания.

Ранее Управление программы пилотируемых полетов Китая сообщило, что первые тайконавты должны высадиться на поверхность Луны до 2030 года.