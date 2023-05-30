Стрельба во Флориде

В американском городе Холливуд (штат Флорида) произошла стрельба, пострадали по меньшей мере девять человек, передает Day.Az со ссылкой на CNN.

По информации телеканала, пострадавшие госпитализированы. Среди раненых есть по меньшей мере один ребенок, подчеркнули правоохранительные органы.

Уточняется, что один человек задержан, еще один подозреваемый находится в розыске. В ходе предварительного расследования установлено, что причиной инцидента стала ссора.

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