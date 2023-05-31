https://news.day.az/world/1569088.html Столтенберг и Эрдоган обсудили предстоящий саммит НАТО
Столтенберг и Эрдоган обсудили предстоящий саммит НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ключевые вопросы предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе.
Об этом генсек НАТО написал на своей странице в Twitter, передает Day.Az.
"Провел хороший разговор с президентом Реджепом Тайибом Эрдоганом. Я поздравил его с избранием. Мы обсудили ключевые вопросы предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе, продолжение поддержки Украины, укрепление наших сил сдерживания и обороны и завершение вступления Швеции в НАТО", - отметил он.
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