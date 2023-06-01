Байден поддерживает передачу вооружения Турции

Президент США Джо Байден на протяжении длительного времени твердо поддерживает продажу истребителей F-16 Турции, и членство Швеции в НАТО не является условием для этого.

Как передает Day.Az, об этом заявила во вторник официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Президент Байден уже давно и четко поддерживает продажу F-16 Турции, что поможет облегчить взаимодействие в рамках НАТО", - сказала она на ежедневном брифинге.

Поставки истребителей F-16 Анкаре не связаны с заявкой Швеции на вступление в НАТО, подчеркнула Жан-Пьер.

По ее словам, в ходе недавнего телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом Байден выразил "сильное желание", чтобы Турция одобрила вступление Швеции в НАТО.

Ранее мы писали о деталях переговоров между президентами США и Турции.