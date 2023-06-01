Байден поддерживает передачу вооружения Турции
Президент США Джо Байден на протяжении длительного времени твердо поддерживает продажу истребителей F-16 Турции, и членство Швеции в НАТО не является условием для этого.
Как передает Day.Az, об этом заявила во вторник официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Президент Байден уже давно и четко поддерживает продажу F-16 Турции, что поможет облегчить взаимодействие в рамках НАТО", - сказала она на ежедневном брифинге.
Поставки истребителей F-16 Анкаре не связаны с заявкой Швеции на вступление в НАТО, подчеркнула Жан-Пьер.
По ее словам, в ходе недавнего телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом Байден выразил "сильное желание", чтобы Турция одобрила вступление Швеции в НАТО.
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