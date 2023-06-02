Иран открывает регулярные морские рейсы в Россию по Каспийскому морю

Генеральный директор Каспийского морского пароходства Ирана Камбиз Джаханбани сообщили об открытии регулярных морских рейсов в Россию Федерацию по Каспийскому морю. Морская линия заработала из иранского порта Энзели в порты РФ.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранксие СМИ, в настоящее время Каспийское морское пароходство Ирана осуществляет контейнерные перевозки из северных портов Ирана в порты России.

До сих пор планы движения наших каспийских судов были ориентированы на импорт, но теперь же все планы движения каспийского судоходного флота нацелены на экспорт.

Ранее мы писали о том, что Иран планирует открыть торговое представительство в России