https://news.day.az/world/1569804.html Иран открывает регулярные морские рейсы в Россию по Каспийскому морю
Иран открывает регулярные морские рейсы в Россию по Каспийскому морю
Генеральный директор Каспийского морского пароходства Ирана Камбиз Джаханбани сообщили об открытии регулярных морских рейсов в Россию Федерацию по Каспийскому морю. Морская линия заработала из иранского порта Энзели в порты РФ.
Как передает Day.Az со ссылкой на иранксие СМИ, в настоящее время Каспийское морское пароходство Ирана осуществляет контейнерные перевозки из северных портов Ирана в порты России.
До сих пор планы движения наших каспийских судов были ориентированы на импорт, но теперь же все планы движения каспийского судоходного флота нацелены на экспорт.
Ранее мы писали о том, что Иран планирует открыть торговое представительство в России
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