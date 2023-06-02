В Германии согласовали законопроект об упрощении получения гражданства

Три основные партии Германии согласовали между собой законопроект, который в перспективе должен упростить получение гражданства ФРГ для иностранцев. Об этом сообщает DPA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исходя из законопроекта, все иностранцы, которые уже прожили в стране несколько лет и платили в ней налоги, могут стать гражданами Германии в упрощенном порядке. Вместо восьми лет, как сейчас, получить гражданство можно будет после пяти лет проживания в ФРГ. При "особых интеграционных достижениях" такая возможность может появиться уже через три года.

Кроме того, нововведения позволяют соискателям гражданства ФРГ не отказываться от паспорта страны, из которой они прибыли. В настоящее время немецкое законодательство предполагает отказ от первого гражданства для получивших немецкое.

Законопроект был представлен главой МВД Германии Нэнси Фезер в прошлом году. Предполагается, что Бундестаг рассмотрит его летом 2023 года.