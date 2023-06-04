В Германии демонстрация переросла в столкновения с полицией

Левые радикалы в ходе одной из демонстраций в субботу вечером устроили стычки с полицией в Лейпциге (федеральная земля Саксония).

Как передает Day.Az со ссылкой на агентство DPA, правоохранители расценивают произошедшее как "массовые беспорядки".

Демонстранты забросали полицейских камнями и бутылками, жгли мусорные баки, запускали пиротехнику и перекрывали улицы. В демонстрации в общей сложности приняли участие около 1,5 тыс. человек.

О числе задержанных не сообщается. В полиции лишь отметили, что в отношении 300 человек были применены "меры юридического характера".

Напомним, что массовая волна протестов в Германии вспыхнула после приговора студентке, которую признали виновной в нападении на неонацистов. По решению суда она проведет за решеткой более двух лет.