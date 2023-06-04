https://news.day.az/world/1570418.html Разрушительные результаты наводнений в Турции
Разрушительные результаты наводнений в Турции
В результате проливных дождей, начавшихся вчера вечером, турецкой провинции Денизли улицы и дома заторило водой.
Как передает Day.Az, об этом сообщает TRT Haber.
Сообщается, что затоплены дома и рабочие места, много автомобилей осталось на дороге. На помощь людям прибыли спасатели. В районе Эскихисар обрушилась дорога.
Проливные дожди негативно сказались на повседневной жизни граждан.Т
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