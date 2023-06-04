Разрушительные результаты наводнений в Турции

В результате проливных дождей, начавшихся вчера вечером, турецкой провинции Денизли улицы и дома заторило водой.

Как передает Day.Az, об этом сообщает TRT Haber.

Сообщается, что затоплены дома и рабочие места, много автомобилей осталось на дороге. На помощь людям прибыли спасатели. В районе Эскихисар обрушилась дорога.

Проливные дожди негативно сказались на повседневной жизни граждан.Т