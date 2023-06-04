Глава МИД Сирии призвал к отмене санкций

Министр иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии Фейсал Микдад осудил США и европейские государства, которые используют односторонние экономические меры для оказания давления на Дамаск. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом, как сообщило агентство SANA, он заявил в воскресенье на совместной пресс-конференции в Багдаде после переговоров со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном.

"Санкции Запада усугубили страдания сирийского народа и должны быть отменены, - подчеркнул глава МИД Сирии. - Использование принудительных мер не является подходящей политикой в отношениях между государствами".

В свою очередь иракский министр отметил, что "гуманитарная ситуация в Сирии остается трудной, и необходимы срочные действия на региональном и международном уровнях для ее улучшения". Хусейн указал, что восстановление членства Сирии в Лиге арабских государств (ЛАГ) будет способствовать более существенной роли арабов в послевоенной реконструкции.

Микдад и Хусейн в ходе переговоров обсудили совместные шаги по укреплению суверенитета двух соседних государств и борьбу с террористической угрозой. Как заявил глава сирийского внешнеполитического ведомства, в Дамаске надеются на содействие ЛАГ в избавлении Сирии от экстремистских группировок в северо-западной провинции Идлиб, которые пользуются поддержкой Турции. "На северо-востоке страны стоит задача добиться скорейшего прекращения незаконной американской оккупации нескольких сирийских районов", - подчеркнул он.