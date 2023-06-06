Телеканал «Би-би-си» признался в уклонении от налогов

Издание Time of India сообщило со ссылкой на источники в правительстве Индии, что представительство "Би-би-си" в стране признало занижение доходов от своей деятельности с целью уклонения от налогов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Местное представительство корпорации не предоставило информации о размере средств, которые скрывались от налоговых органов и переводились в штаб-квартиру "Би-би-си" в Лондоне", - сообщил источник индийского издания.

Отмечается, что офисы "Би-би-си" в Дели и Мумбаи были "обследованы" налоговой инспекцией, но до сих пор не представили пересмотренные отчеты и не подали письменное заявление в ИТ- отдел налоговой службы.

Еще в феврале в налоговом управлении Индии заявили, что доходы и прибыль, раскрытые подразделениями "Би-би-си", "несоизмеримы с масштабами операций в Индии".