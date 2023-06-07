Данные сотен тысяч хакеров оказались в свободном доступе

База с личными данными около 478 тыс. пользователей хакерского форума RaidForums оказалась в свободном доступе в сети. Об этом сообщает BleepingComputer, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Данные почти 500 тыс. пользователей в виде одного файла с таблицей опубликовал администратор нового киберкриминального форума Exposed, известный под никнеймом Impotent.

В базе содержатся имена пользователей, хэшированные пароли, почтовые адреса, дата регистрации и другая личная информация. Самые поздние записи датированы сентябрем 2020 года.

В результате утечка позволила злоумышленникам и исследователям безопасности получить информацию о людях, посещавших форум. Также, по версии издания, данными заинтересовались и правоохранительные органы.

RaidForums запустили в 2015 году. С годами ресурс стал крайне популярным форумом среди хакеров. Известность сайту принесло то, что на нем любой пользователь размещал, сливал и продавал данные, украденные из различных организаций.

Сайт регулярно использовали не только для перепродажи украденных данных другим пользователям, а также продавали свое ПО для взлома, фишинговых атак или рассылки вирусов.