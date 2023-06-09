Массовая стрельба на выпускном в США

Два человека погибли, еще пятеро получили ранения в результате стрельбы в Ричмонде, штат Виргиния. Все произошло рядом с театром, где только что закончилась церемония вручения аттестатов выпускникам средней школы, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

19-летний подозреваемый пытался сбежать с места преступления, но был задержан. Ему будут предъявлены обвинения в двух убийствах второй степени. По данным полиции, среди жертв один из выпускников и 36-летний гость церемонии, и, как минимум, с одним из них подозреваемый был знаком.

Этот инцидент стал 279-м массовым расстрелом (не менее 4-х раненых или убитых, не считая стрелка) в Соединенных Штатах в этом году, согласно Архиву насилия с применением огнестрельного оружия.