Во Франции открыто заговорили о свержении Макрона

Председатель группы независимых депутатов и представителей заморских территорий (LIOT) Бертран Панше в интервью общественного телеканала France 2 раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона из-за его "очень замкнутого мышления" и того, что он "всё решает сам".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на французскую газету Le Figaro.

Панше в очередной раз выразил сожаление по поводу "отрицания демократии" президентским лагерем. Недавно председатель Национального собрания Франции Яэль Браун-Пиве, как и ожидалось, отклонила поправки, внесенные в статью 1, предусматривающую отмену выхода на пенсию в 64 года.

"Никогда еще текст, поддержанный парламентской группой, не был отвергнут Ассамблей", - сообщил председатель LIOT.

Бертран Панше считает, что председатель Национального собрания Франции поддалась "давлению" со стороны главы государства, использовав "все уловки, чтобы избежать голосования". Он называет Елисейский дворец ответственным за эти "маленькие маневры".

"Макрон все решает сам, он замкнут в себе", - критикует Панше, указывая на неумение президента "слушать".

"Эммануэль Макрон - худший президент Пятой республики. Николя Саркози сделал бы всё гораздо лучше, а Франсуа Олланд, вероятно, слушал бы больше", - язвительно добавил председатель LIOT.

При этом Бертран Панше открыто говорит о смене правительства.

"В тот день, когда мы внесем вотум недоверия, это будет действительно смена правительства", - заключил Бертран Панше.