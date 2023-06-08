Установила личность предполагаемого нападавшего на детской площадке во Франции

Предполагаемый нападавший на детей с ножом во французском городе Анси является гражданином Сирии, имеющим статус беженца в Европе. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает BFMTV.

Уточняется, что подозреваемый был задержан полицией. По информации правоохранителей, предполагаемым нападавшим является 31-летний мужчина сирийской национальности, родившийся в октябре 1991 года. Установлено, что мужчина прибыл в Швецию 10 лет назад. Он женат на шведке и имеет трехлетнего ребенка.

8 июня в парке французского города Анси на берегу озера произошло нападение на детей на детской площадке. Мужчина, перепрыгнув ограду, набросился на воспитанников детского сада. По разным оценкам, от пяти до девяти человек получили ранения. Трое находятся в тяжелом состоянии.