Турецкий экспорт бьет рекорды

Экспорт продукции семи секторов промышленности Турции по итогам января-мая текущего года обновил исторический рекорд.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, в Союзе экспортеров Турции (TİM) сообщили "Анадолу", что за первые пять месяцев текущего года совокупный экспорт страны увеличился на 0,2 процента - до отметки в 102 млрд 520 млн долларов. При этом поставки промышленной продукции за рубеж составили 73 млрд 505 млн долларов, что занимает 71,7 процента доли общего экспорта страны.

Рекордные показатели экспорта зафиксированы в секторах: кожи и кожных изделий, автопрома, электротехники и электроники, машиностроения, ювелирных изделий, оборонной и авиационной промышленности, а также кондиционирования воздуха.

Согласно данным TİM, экспорт кожи и кожных изделий из Турции в январе-мае 2023 года составил 866 млн долларов, продукции автопрома - 14,3 млрд долларов, электротехники и электроники - 6,6 млрд долларов, машиностроения - 4,6 млрд долларов, ювелирных изделий - 2,6 млрд долларов, оборонной и авиационной промышленности - 2 млрд долларов, кондиционирования воздуха - около 3 млрд долларов.