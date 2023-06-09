Главой Центробанка Турции впервые стала женщина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил нового главу Центробанка республики, им стала Хафизе Гайе Эркан, передает Day.Az.

Хафизе Гайе Эркан стала первой женщиной, занимающей пост главы Центробанка Турции.

Хафизе Гайе Эркан, 1982 года рождения, в 2001 году окончила с отличием Университет Богазичи. Она имеет степень доктора и защитила диссертацию на тему финансового инжиниринга в Принстонском университете.

Кроме того, она получила дополнительное финансовое образование в Гарвардском и Стэнфордском университетах.