В ЕК заявили о наличии четкой позиции ЕС по взрыву "Северного потока"

Евросоюз имеет "четкую и непротиворечивую позицию по взрыву "Северного потока" - Брюссель его не комментирует, этим должны заниматься страны-члены, которые ведут расследование. Об этом заявила на брифинге в пятницу официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант, отвечая на вопросы журналистов с просьбой прокомментировать публикации о том, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США было информировано о планах Украины устроить диверсию на "Северных потоках", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"У нас есть очень четкая и непротиворечивая позиция, мы не намерены ничего комментировать, поскольку расследование ведут власти стран - членов ЕС, и они должны высказываться по этому вопросу", - заявила она.